BM’den ‘vekalet savaşı’ suçlaması



BM'ye bağlı Suriye Uluslararası Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun raporunda, Suriye'deki savaşla ilgili sert uyarılar yer aldı.

Bağımsız araştırmacıların hazırladığı raporda, Suriye'de savaş suçlarının giderek yayıldığı ve iç savaşın ‘çok taraflı, dışarıdan karmaşık bir ittifaklar ağı tarafından yönlendirilen bir vekalet savaşı haline geldiği' belirtiliyor.

ABD, Rusya ve müttefiklerine de sert eleştiride bulunulan raporda, ‘sözde barışçı bir çözüm için bastıran uluslararası güçler ve bölge ülkelerinin, aynı zamanda tırmanan askeri gerilimi besleyen ülkeler olduğu' ifadesine de yer verildi.

“Sorumlular yargılanmalı”

Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro savaşan tarafların hiçbirinin uluslararası insani hukuka saygılı davranmadığını belirterek, sivil halka yönelik ayrımcı ve orantısız saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

31 sayfalık raporda hükümet birlikleri ve IŞİD güçleri tarafından insanlığa karşı işlenen suçların devam ettiğine dikkat çekilerek, BM Güvenlik Konseyi suçluların yargı önüne çıkarılmasını sağlamaya çağırılıyor. Raporda, Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ya da ayrı oluşturulacak bir mahkemeye taşınabileceği kaydediliyor.

Batılı ülkelerin Suriye'deki durumu UCM'ye taşıma girişimi Rusya ve Çin tarafından bloke edilmişti. Suriye UCM üyesi olmadığı için mahkemenin devreye girebilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin havale etmesi gerekiyor.

“Devlet çöküşün eşiğinde”

BM raporu, kırılmalar yaşayan Suriye devletinin çöküşün eşiğinde olduğu ve anlaşmazlığın uluslararasılaşma riskinin arttığı uyarısında da bulunuyor. Suriye ordusunun ciddi bir şekilde asker sıkıntısı çektiği ve bu nedenle giderek yabancı milislere bel bağlamak zorunda kaldığına da dikkat çeken rapor, bu durumun hükümet birliklerinde kırılmaya ve devlet otoritesinin merkezden uzaklaşmasına yol açtığını vurguluyor.

Raporda, ‘hiçbir taraf zafer kazanmaya muktedir görünmese de hepsinin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini devam ettirecek yeterli kapasiteye sahip olduğu anlaşılıyor' ifadesi yer alıyor.