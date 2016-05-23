BM'den Türkiye'ye: Nitelikli mültecilerin AB'ye gitmesini engellemeyin!



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye'ye mühendis doktor gibi iyi eğitimli Suriyelilerin AB'ye gitmesini engellememesi çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Melissa Fleming, İstanbul'da yapılan BM İnsani Yardım Zirvesi kapsamında Alman haber ajansına dpa, yaptığı açıklamada Türkiye'nin vizeyi, insanların buna ne kadar gereksinim duyduğu kriterini baz alarak vermesi gerektiğini belirtti.

"BM ilkeleri ile çelişiyor"

Sözcü nitelikli mültecilere yurtdışına çıkış için vize verilmemesinin, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ilkeleriyle çeliştiğini hatırlattı. Fleming, BM ve AB'nden yetkililerinin, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin alınması konusunda Ankara'da görüşmeler yaptığını belirterek "Kalifiye Suriyelilere vize verilmemesi uygulamasının değişmesini umuyoruz" dedi.

BM sözcüsü, Türkiye'den alınacak Suriyeli sığınmacılar konusunda öncelikle BM'nin rapor hazırlayarak görüş bildirdiğini belirterek "Burada sığınmacıların içinde bulunduğu yoksulluk rol oynuyor, hangi mesleğe sahip oldukları değil" dedi.

BM sözcüsü daha sonra Türk yetkililerin kime vize verileceği konusuna karar verdiğini ifade etti. Mühendis, doktor gibi kalifiye Suriyelilere vize verilmediği iddialarına değinen BM sözcüsü, kaç kişiye vize verilmediğinin bilinmediğini ifade etti.

Türkiye, AB ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında, yasadışı yollardan Yunan adalarına giden sığınmacıları geri alıyor. AB de buna karşılık Türkiye'den Suriyeli mültecileri alıyor.

Der Spiegel'in haberi

Alman haber dergisi Der Spiegel, Türkiye'nin yüksek nitelikli Suriyeli mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine göç etmesine izin vermediğini yazdı. Spiegel, birçok Avrupa ülkesinin son dönemde Türkiye'den AB'ye gönderilen Suriyelilerin sıklıkla ağır hasta ya da eğitimsiz olduğuna dikkat çektiğini belirtti.

Dergiye göre Brüksel'de AB ülkeleri arasında düzenlenen kapalı bir oturumda Lüksemburglu temsilciler, Türkiye'den AB'ye önerilen sığınmacı listesinde dikkat çekici biçimde "ağır sağlık sorunları olan ve eğitim düzeyi düşük mültecilerin" yer aldığı konusunda uyardı.