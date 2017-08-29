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BM’den Suriye’ye 22 TIR yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),(DHA)-  BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yardım TIR'ları Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gitti

29 Ağustos 2017 16:47

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),(DHA)-  BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yardım TIR\'ları Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan Suriye\'ye gitti.
BM\'nin Reyhanlı İlçesi\'ndeki lojistik merkezinden yüklenen 22 yardım TIR\'ı, polis ve BM görevlileri kontrolünde Suriye\'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na geldi. İnsani ihtiyaç malzemesi olan TIR\'lar  yapılan işlemlerin ardından İdlib\'e gönderildi. Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan halka dağıtılacağı öğrenildi.

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