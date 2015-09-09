BM'den Macaristan'a mülteci uyarısı



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği mültecilerin ülkeye girişini engellemek için ilgili yasalarını sertleştiren Macaristan'a uyarıda bulundu. Budapeşte'yi salı günü ziyaret eden Yüksek Komiserliğin Avrupa sorumlusu Vincent Cochotel, "Yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda iyi düşünülmesi önemli. Aksi takdirde yeni düzenleme 15 Eylül'den sonra kaosa yol açabilir" uyarısında bulundu. Yeni düzenlemelerin bu tarihte yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Sertleştirilen yasa, Macaristan sınırını yasadışı yollarla geçen kişilerin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor. BM Mülteciler Konvansiyonu'nun haklı gerekçelerle ülkelerinden kaçanların sınırı yasadışı yollarla aşmasının cezasız bir eylem olarak değerlendirdiğine işaret eden Cochotel, düzenlemenin ülkelerini sadece ekonomik gerekçelerle terk edenleri kapsayabileceğini belirtti.

BM yetkilisi, BM konvansiyonunun ihlal edilmesi durumunda yasal adımlar atabilecekleri uyarında da bulundu. Cochotel, "Macar mahkemesinin uluslararası standartları uygulayıp uygulamayacağına bakacağız, eğer uygulamazsa, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Avrupa sorumlusu Cochotel, Macaristan'ın sığınmacıların tutulması için hiçbir ülkeye ait olmayan geçiş bölgeleri oluşturulması önerisini de eleştirdi. Cochotel, "Geçiş bölgesi fikrinden hoşlanmıyoruz. Eğer geçiş bölgesi dersek, o zaman burada ne Macar yasaları ne de Avrupa standartları uygulanır" diye konuştu.