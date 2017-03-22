BM'den 'Kürdistan bayrağı' açıklaması

Irak'ın Kerkük kentinde Pazartesi günü Nevruz kutlamaları sırasında Kerkük Kalesi'ne 'Kürdistan bayrağı' asılmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in talimatıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı Irak bayrağının yanında göndere çekilmiş, Erbil'den yayın yapan Rudaw'ın haberine göre Kerim, Nevruz konuşması sırasında "Kürdistan bayrağı sadece Kürtlerin değil, aynı zamanda Arapların ve Türkmenlerin de bayrağıdır" demişti.

BM Irak Destek Misyonu'nun (UNAMI) konuyla ilgili açıklamasında Kerkük Valisi'nin Kerkük Kalesine IKBY bayrağı dikme kararının endişe verici olduğu belirtilerek, Irak Anayasası'na göre Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin yetki alanında bulunduğu ve burada Irak bayrağı dışında bir bayrağın göndere çekilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "UNAMI, Kerkük'ü haklı bir şekilde memleketleri olarak tanımlayan ve IŞİD sonrası dönemde de birlikte yaşayıp birlikte çalışmak isteyen çok sayıda etnik ve dini grup arasında uyum ve barışçı birlikte yaşamı tehlikeye atabilecek tek taraflı adımlara karşı uyarmaktadır" ifadesine yer verildi.

Irak merkezi yönetimi Kerkük'te IKBY bayrağı asılmasına tepki göstererek, Kerkük yönetiminin böyle bir yetkisi bulunmadığını açıklamıştı.

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim geçen hafta da Kürtçe'nin tüm bölgesel resmi iletişimde Arapça ile birlikte kullanılması ve tüm resmi kurumlara Kürt bayrağı asılması talimatını vermişti. Irak Anayasası'nın 4'üncü maddesi, Arapça'ya ek olarak yerel dillerin resmi kullanımını referandumda bölge halkının çoğunluğu tarafından onaylanmasına bağlıyor.

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DW/ BK,JD