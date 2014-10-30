BM'den İsrail'e çağrı



Ürdün'ün talebi üzerine toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yeni yerleşim planlarını görüştü.

Toplantıya BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon adına katılan BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman, İsrail'in yerleşim planlarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Feltman, "Yerleşim planları İsrail'in Filistin ile kalıcı barışa ulaşma taahhüdü konusundaki ciddi şüpheleri artıracaktır" dedi.

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur da Kudüs'ü işgal eden İsrail'in kutsal mekanlara Filistinlilerin girişini engellediğini ileri sürdü.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Ron Prosor ise yerleşim inşaatlarının barışı tehdit ettiği iddialarının doğru olmadığını savundu.

İsrail hükümeti, bu hafta içinde Doğu Kudüs'te binden fazla yeni konut inşaatına onay verdi. Doğu Kudüs'ün güneyindeki Har Homa yerleşimine yaklaşık 400 konut, yine Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ramat Şlomo yerleşimine de 600 dolayında konut inşa edilecek.

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında kurduğu yerleşim yerleri, barış müzakerelerini zorlaştırması nedeniyle AB ve ABD'nin tepkisine yol açıyor.