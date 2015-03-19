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Dünya
Deutsche Welle

BM'den IŞİD'e soykırım suçlaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, açıkladığı raporda IŞİD’in Irak’ta yaptığı katliamların ve insanlığa karşı işlediği suçların soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

19 Mart 2015 15:29


Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, açıkladığı raporda IŞİD örgütünün Irak'ta cinayet, toplu infaz, tecavüz, köle olarak satma, zorla evlendirme, zorla din değiştirme ve çocuk asker kullanma gibi suçlar işlediğini gösteren belgelere yer verdi.

BM, IŞİD örgütünün Irak'ta yaşayan Ezidi, Şii ve Sünni gibi farklı inanç gruplarına yönelik işlediği suçların, savaş ve insanlığa karşı suçlar kapsamına girdiğini belirtti.

Raporda, IŞİD'in 'Ezidileri bilinçli olarak yok etmeye' çalıştığı ve bunun soykırım suçu olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, perşembe günü açıkladığı raporda ayrıca IŞİD örgütü üyelerinin işlediği soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi.

BM raporunda Irak güvenlik güçleri ve müttefik milislerin de IŞİD'e karşı mücadelede savaş suçu işlediklerine dair kanıtlar olduğu belirtiliyor.

BM uzmanlarının raporda yer verdiği veriler, Irak'ta meydana gelen saldırıların 100'ün üzerindeki görgü tanığına dayandırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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