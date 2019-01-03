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BM'den İdlib'e 26 TIR insani yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi

03 Ocak 2019 17:32

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay), (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere 26 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 26 TIR, BM ve Jandarma ekipleri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Araçlar buradaki işlemlerin ardında İdlib’e hareket etti. BM TIR’larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı öğrenildi.

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