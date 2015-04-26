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Dünya
Deutsche Welle

BM'den 'idamları durdurun' çağrısı

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Endonezya'yı uyuşturucu kaçakçılığı suçundan idama mahkum edilen dokuz yabancının infazını durdurmaya çağırdı.

26 Nisan 2015 17:00


BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon mesajında, "uluslararası hukuka göre idam cezasının 'eğer mutlaka uygulanacaksa' sadece cinayet gibi en ağır suçlar için öngörüldüğünü" belirtti ve "uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili suçların bu kategoriye girmediğini" vurguladı.

Birleşmiş Milletler'in ölüm cezasına karşı olduğunun altını çizen Ban, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya söz konusu infazları durdurma ve ülkesinde idam cezasını tamamen kaldırma çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumun tüm protestolarına karşın idam cezasına çarptırılan Endonezya yargısı Nijerya, Fransa, Avusturya, Fransa ve Filipinler vatandaşı dokuz yabancı ile bir Endonezyalı mahkumun önümüzdeki hafta kurşuna dizilerek infaz edilmesine karar vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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