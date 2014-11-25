BM'den ABD'ye ırkçılık uyarısı



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Prens Zeid Raad El Hüseyin, ABD'nin Ferguson kentindeki protesto gösterilerine ve huzursuzluklara dikkat çekerek ırkçılık iddialarının ciddiyetle gözden geçirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Halktaki kuşkuların giderilmesi gerektiğini belirten El Hüseyin, ABD'de 'kurumsallaşmış ayrımcılık'la ilgili kaygıların BM organları ve ABD kurumları tarafından defalarca dile getirildiğine işaret etti.

El Hüseyin, Ferguson'da siyah bir genci vuran polisin yargılanmasına gerek olmadığı şeklindeki mahkeme jürisi kararıyla ilgili ise yorum yapmadı. Ancak ABD'de polisle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun siyah Amerikalı gençler olması, ayrıca Amerikan hapishanelerindeki tutuklu ve hükümlülerin yine büyük bir bölümünün siyahlardan oluşmasının kendisini kaygılandırdığını belirten El Hüseyin, ABD'li yetkilileri ırkçılık iddialarının üzerine gitmeye çağırdı.

Obama'dan sükûnet çağrısı

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü. Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş, ancak sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Daha sonra gelişen süreçte mahkeme jürisinin Ferguson'da daha önce de protesto gösterilerine neden olan olayla ilgili polisin yargılanmasına gerek olmadığına karar vermesi büyük tepkiyle karşılandı. Sokaklara dökülen göstericiler kararı protesto ederken, aşırı gruplar ise evleri ateşe verdi, dükkânları yağmaladı.

ABD Başkanı Barack Obama da halka sükunet çağrısında bulundu. "Biz hukuk devleti prensipleri üzerine kurulu bir ulusuz" diyen Obama, verilen kararın kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Obama, bazı insanların karara katılırken bazılarının büyük hayal kırıklığına uğradığını ve onların tepkilerini anlayabildiğini belirterek ancak gösterilerin barışçıl yapılması gerektiğinin altını çizdi.