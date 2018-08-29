BM'den ABD ve müttefiklerine Suriye daveti

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik çabalar çerçevesinde ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Fransa ve Mısır'ı Cenevre'ye davet ettiği açıklandı. BM Sözcüsü, de Mistura’nın Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri için 11-12 Eylül tarihlerinde Türkiye, İran ve Rusya temsilcileri ile Cenevre’de yapacağı göjrüşmeden iki gün sonra, diğer yedi ülkenin temsilcileri ile bir araya geleceğini kaydetti. Sözcü Alessandra Vellucci, "Bu buluşma, siyasi sürecin gidişatı hakkında tartışmak için bir fırsat olacak” ifadesini kullandı.

Elinde Şam hükümeti ve muhalef güçlerin aday gösterdiği isimlerden oluşan bir liste bulunan de Mistura, Suriye'ye yeni bir anayasa kazandırabilmek amacıyla ülke vatandaşlarından oluşacak bir komite kurmaya çalışıyor. Ancak Suriye Anayasa Komitesi kurulabilmesi için süren tartışmalar yavaş ilerliyor.

Suriye'de savaşan taraflar, siyasi reformlar yeni bir anayasa ve yeni seçimler konusunda uzlaşma sağlayabilmek için iki yıl boyunca düzenli olarak Cenevre'ye gitti. Ancak bu yıl ABD'nin fazla çaba göstermemesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Rus ve İranlı müttefiklerinin savaş alanında önemli kazanımlar elde etmeleri nedeniyle, Birleşmiş Milletler'in öngördüğü siyasi süreç neredeyse tamamıyla sonuçsuz kaldı.

De Mistura'nın Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik çabalar çerçevesinde gelecek ay Cenevre'ye davet ettiği ABD'nin dışişleri bakanlığı yetkilileri, Washington'ın Birleşmiş Milletler ve Rusya dahil diğer aktörler ile birlikte, Suriye'deki siyasal süreci devam ettirmek için çaba sarfedeceğini ve de Mistura'nın ülkede siyasi çözüm bulma çabalarını desteklediğini kaydetti.

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