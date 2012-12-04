BM Suriye'den çıkıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bu ülkedeki operasyonlarını askıya almaya karar verdi.
BM sözcüsü Martin Nesirky, yeni bir emre kadar BM'nin operasyonlarını askıya alacağını belirtti.
Nesirky, BM'nin “zorunlu olmayan uluslararası personelini” ülkeden çekmeye karar verdiğini de söyledi.
BM'nin başkent Şam'da çatışmalardan fazla etkilenen bölgelerdeki bürolarından bazılarını taşıyacağı, su ile uzun ömürlü gıda stoğu yapacağı ve tahliye planları hazırlayacağı kaydedildi.
BM haber ajansı IRIN de, 100 uluslararası personelden 25'inin bu hafta Suriye 'den ayrılabileceğini duyurdu.