BM Suriye Özel Temsilcisinden istifa açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görevinden istifa ettiğini duyurdu. Staffan de Mistura, Çarşamba günü New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısında Kasım ayı sonunda görevini bırakacağını açıkladı. "Sadece kişisel nedenlerle” istifa ettiğini vurgulayan de Mistura, "görevinin son anına kadar sorumluluklarını yerine getirmek için çalışacağını" söyledi.

Suriye hükümetinin davetlisi olarak gelecek ay Şam'ı ziyaret edeceğini kaydeden de Mistura, burada anayasa komisyonun oluşturulması için görüşmelerde bulunacağını ifade etti. Kasım ayının sonuna kadar anayasa komisyonun oluşturulmasını ümit ettiğini dile getiren de Mistura, komisyonun "inandırıcı” olması ve bunun yanı sıra hükümet, muhalif gruplar ve sivil toplum temsilcilerinin eşit katılımı ile oluşturulması gerektiğini söyledi. Ocak ayında Soçi'de yapılan Suriye konferansında gündeme getirilen anayasa komisyonu, Suriye hükümetinin itirazları nedeniyle henüz hayata geçirilemedi.

Diplomatik çevrelerden alınan bilgilere göre, Staffan de Mistura'nın istifasının beklendiği, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in aylardır de Mistura'nın halefi olacak kişiyi aradığı belirtildi.

2014 yılında göreve başlamıştı

Staffan de Mistura, 2014 yılında dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından Suriye Özel Temsilciliği görevine atanmıştı. De Mistura görevi eski Cezayir Dışişleri Bakanı Lahdar Brahimi'den devralmıştı. Daha önce de bu görevi BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan yürütmüştü.

Suriye'de iç savaşa siyasi çözüm bulunması için Cenevre'de hükümet ve muhalif grupların temsilcileri arasındaki dolaylı görüşmeler Staffan de Mistura'nın gözetiminde yapılmıştı. 2016 yılının başında başlayan ve üç tur yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Geçen süre içinde Suriye'de iktidarı elinde bulunduran Beşar Esad yönetimi, Rusya'nın desteği ile düzenlediği askeri operasyonlarda muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgeleri tekrar kontrolüne almıştı. Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimi ile oluşturulan Astana süreci ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün'ün yer aldığı "Küçük Grup” da BM gözetimindeki barış sürecine katkı sağlamayı hedefliyor.

1947 yılında İsveçli bir baba ve İtalyan bir annenin oğlu olarak Stockholm'de dünyaya gelen de Mistura, Roma'daki siyasal bilimler öğreniminin ardından 1971 yılında BM'de çalışmaya başladı. Irak, Afganistan, Lübnan gibi ülkelerin yanı sıra eski Yugoslavya'da görev yapan de Mistura, yedi dil biliyor.

AFP,dpa,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe