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Dünya
Deutsche Welle

BM mültecilerin dağıtılması önerisini reddetti

BM Genel Sekreteri Ban Ki Boon'un dünya genelindeki mültecilerin yer değiştirmesi önerisi kabul görmedi.

04 Ağustos 2016 14:28


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un dünya genelindeki mültecilerin yüzde 10'unun her yıl yer değiştirmesi şeklindeki önerisi ise üye devletler tarafından reddedildi. Eylül ayında yapılacak mülteci zirvesine sunulacak uzlaşma metnine ‘mültecilerin kabulüne ve yer değiştirmesine' dair bir paragraf eklendi.

Ancak Genel Sekreter Ban'ın önerisine ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Avrupa Birliği ülkeleri karşı çıktı. Ban Ki Moon eylül ayındaki zirvede devlet ve hükümet başkanlarının ‘yük dağılımının küresel paylaşımı' üzerinde anlaşmalarını sağlamayı ve her yıl 65 milyon mültecinin yüzde 10'unun yığılma olan ülkelerden başka ülkelere naklini amaçlıyordu.

Değişikliğe uğrayan uzlaşma metninde ‘mültecilerin üçüncü ülkeler tarafından kabulü için gerekli hukuki imkanların genişletilmesine çalışılacağına' yer veriliyor. Yükün adil paylaştırılmasından ise söz edilmiyor.

Af Örgütü'nden eleştiri

Uluslararası Af Örgütü ise varılan uzlaşmayı sert dille eleştirdi. Örgütün sözcüsü Charlotte Philipps, "mülteci krizinin küresel çözümü için ele geçen önemli bir fırsatın heba edildiğini ve mülteciler denizlerde boğulup kamplarda sefalet çekerken, dünya liderlerinin uzlaşma ihtimalini 2018 yılına ertelemekle hayati kararları ileri bir tarihe atmış olduklarını" söyledi.

Şimdiye kadar dünyadaki mültecilerin yarısını Türkiye, Pakistan, Lübnan, İran, Etiyopya, Ürdün, Kenya ve Uganda kabul etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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