T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-Rusya atışması

Suriye'nin Duma bölgesinde 'kimyasal saldırı düzenlendiği' iddiasını görüşmek üzere acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile ABD temsilcileri arasında atışma yaşandı. ABD'nin BM Büyükelçisi Haley "Rusya'nın elinde çocukların kanı var" dedi. Rusya'n

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'nin Duma bölgesinde 'kimyasal saldırı düzenlendiği' iddiası üzerine acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile ABD temsilcileri arasında atışma yaşandı. Rusya'nın BM Büyükelçisi Nebenzia, Duma'daki kimyasal saldırı iddiası için 'kurgu' derken, ABD'nin BM Büyükelçisi Haley "Rusya'nın elinde çocukların kanı" var diyerek karşılık verdi.

Haley "Öyle bir noktaya ulaştık ki dünya adaletin yerine geldiği görmek zorunda" açıklamasını yaptı.

Haley, "Tarih, bu anı Güvenlik Konseyi'nin Suriye halkını korumakta tamamıyla başarısız olduğu bir an olarak mı yoksa görevin yerine getirdiği bir an olarak mı kaydedecek? Her iki durumda da ABD bir karşılık verecek" diye konuştu.

Rus Büyükelçi Nebenzia ise ABD'nin olası bir Suriye saldırısının 'çok ağır sonuçları' olacağı uyarısını yaptı.

Rus diplomat ABD'yi, 'şahince bir dil kullanarak , hakaret ve iftiralarla Rusya'ya zarar vermeye çalışmak'la da suçladı. 'Bu tonun Soğuk Savaş sırasında kabul edilebilir seviyenin de ötesine geçtiğini' söyledi.

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etti.

Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Suriye hükümeti iddiaların doğru olmadığını söylüyor.

Trump daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "hayvan" olarak nitelendirmiş ve güçlü bir şekilde karşılık verileceğini söylemişti.

Trump askeri operasyon seçenekle ilgili bir soruya ise hiçbir olasılığın safdışı olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Suriye DumaBM Güvenlik Konseyi RusyaABDABD BM Büyükelçisi HaleyRusya BM Büyükelçisi NebenziaBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi RusyaRusya BM Büyükelçisi Nebenzia DumaHaleyGüvenlik Konseyi SuriyeHerBüyükelçi Nebenzia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24