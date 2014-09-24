BM Genel Kurulu başlıyor

Genel kurulda söz alacak liderler arasında ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Devlet Başkanı François Hollande ve Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff de bulunuyor.
Obama, IŞİD'e katılan yabancı terörist savaşçılarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumu da yönetecek.
Terör örgütüyle mücadele kapsamında çeşitli Suriye muhalefet örgütlerinin temsilcileriyle dışişleri bakanlığı düzeyinde bir toplantının daha düzenlenmesi bekleniyor.
BM genel kurulu toplantısında Almanya'yı Frank-Walter Steinmeier temsil ediyor. Steinmeier cumartesi günü genel kurula hitap edecek.