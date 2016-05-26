BM: Felluce'de onbinlerce sivil ateş altında



Irak ordusunun Bağdat'ın batısına 70 kilometre uzaklıktaki Felluce kentine başlattığı operasyon sürüyor. IŞİD'in kuşattığı kentte, yaklaşık 50 bin sivilin mahsur kaldığı ve kaçamadığı bildiriliyor.

BM, sadece çok az sayıda kent sakininin kaçabildiğini açıklarken, Norveç Mülteciler Konseyi (NRC) Sözcüsü Becky Bakr Abdullah Perşembe günü yaptığı açıklamada, sivillere yönelik acil durum çağrısı yaptı. Abdullah, "İnsanların ateş altında kalabileceklerine dair büyük endişe içindeyiz." dedi. İnsanların kurutulmuş hurma ile beslenmek zorunda kaldıkları ve nehirden su içtikleri bildirilirken, bölgeden büyük bir açlık yaşandığına dair haberler geliyor.

IŞİD'in kuşattığı kente Eylül ayından bu yana yardım ulaştırılamıyor. NRC'nin verilerine göre, son günlerde sadece 550 kişi kentten kaçabildi. Kaçanların büyük bir şok altında olduğu ve büyük bir tehlikeyi göze alarak kaçabildikleri bildiriliyor. Abdullah, IŞİD militanlarının kentten kaçmalarını önlemek için insanlara saldırdıklarını ifade ediyor.

Felluce, Musul'dan sonra Irak'ta IŞİD örgütünün ele geçirdiği, en önemli kaleler arasında yer alıyor. Irak Ordusu, ABD öncülüğündeki koalisyon ile birlikte hafta başında Felluce'yi IŞİD’den temizlemek için operasyon başlatmıştı.