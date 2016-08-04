BM: Ezidi soykırımı sürüyor



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından Suriye için oluşturulan araştırma komisyonu, Irak'taki Ezidi katliamının ikinci yıldönümünde, IŞİD'in soykırımının sürdüğünü açıkladı. Çarşamba günü Cenevre'de yapılan açıklamada, IŞİD'in elinde hala binlerce Ezidi kadın ve çocuğun olduğu belirtildi.

Cenevre'de yapılan açıklamada, Irak Sincar'daki (Şengal) Ezidilere yönelik katliam sonrası Suriye'ye kaçırılan Ezidilerin en ağır ihlallere maruz kaldıklarına dikkat çekildi. Açıklamada örgütün 3 bin 200'ün üzerinde kadın ve kız çocuğunu rehin tuttuğu bilgisi verildi.

BM'nin Ezidi katliamının ikinci yıldönümünde yaptığı açıklamada, IŞİD'in Suriye'de rehin tuttuğu Ezidi kadın ve kız çocuklarının seks kölesi olarak kullanılıp, satıldıkları erkeklerin ise çatışmalarda kullanılmak üzere eğitildikleri belirtildi.

Terör örgütü IŞİD 3 Ağustos 2014'te Irak'ın Sincar bölgesindeki Ezidilere saldırmış, binlerce Ezidi Sincar Dağı'na sığınmak zorunda kalmıştı. Binlerce kişi öldürülürken, binlerce kişinin ise hala kayıp olduğu belirtiliyor. IŞİD'in rehin tuttuğu Ezidi kadınların bazıları Irak yönetiminin devreye girmesi ve fidye ödemesiyle kurtarılmıştı. Bazı kadın ve kız çocukları ise kendi imkanlarıyla kaçmayı başarmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin Suriye için oluşturulan araştırma komisyonunun başındaki Brezilyalı uzman Paulo Pinheiro, BM Güvenlik Konseyi'ne Ezidilere yönelik savaş suçlarını Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıma çağrısını yineledi.