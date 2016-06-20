BM: Dakikada 24 kişi kaçıyor



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin mültecilerin durumuna ilişkin açıkladığı rapora göre, dünya genelinde 65 milyonun üzerinde insan evlerini terk edip, kaçmak zorunda kalıyor. Kanlı çatışmalar ve acımasız siyasi takibat nedeniyle önceki yıllara oranla daha fazla kadın, çocuk ve erkek ülkelerini terk ediyor.

Örgüt raporunda, dünya genelinde her 113 kişiden birinin bu durumdan doğrudan etkilendiğine yer verdi. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde açıklanan rapor, 2015 yılındaki mülteci sayısının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Örgütün verilerine göre, 2005 yılında dakika başına 6 insan kaçmak zorunda kalırken, 2015 yılında bu sayının 24'e yükseldiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, artan sayılarla birlikte kaçış rotaları üzerindeki tehlikelerin de arttığına dikkat çekti. Grandi, "Denizde korkutucu sayıda fazla insan hayatını kaybediyor, kapatılan sınırların sayısı arttıkça karayolu kullanılamaz durumda ve bazı ülkelerde mülteci karşıtı bir hava oluşturuluyor' dedi.

Grandi tüm bunlara ek olarak devletlerin, 'ortak insani çıkarlar' doğrultusunda hareket ederek mülteci kriziyle mücadele etme isteklerinin de azaldığını kaydetti.

Sığınmacıların yarısı çocuk ve genç

BM raporunda, 2015 yılı sonunda dünya genelindeki mülteci sayısının 65 milyon 300 bine ulaştığını açıkladı. Kaçmak zorunda kalanların toplam sayısının İngiltere, Fransa ya da İtalya nüfusuna yakın olduğu vurgulandı. BM, 40 milyon 800 bin insanın kendi ülke sınırları içerisinde kaçmak zorunda olduğunu belirttiği raporunda, yine 2015 yılı sonunda 21 milyon 300 bin insanın da farklı ülkelere sığındıklarına yer verdi. 3 milyon 200 bin insanın ise mültecilik başvurularının sonuçlanmasını beklediği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, mültecilerin yaklaşık yarısının 18 yaşından küçük olduklarını ve ebeveynleri olmadan kaçmak zorunda kalan 98 bin 400 mülteci çocuğun kayıt altına alındığını belirtti.

Raporda mültecilerin geldikleri ülkelere de yer verildi. Buna göre, 2015 yılı sonunda Suriye'den 4 milyon 900 bin, Afganistan'dan 2 milyon 700 bin ve Somali'den de 1 milyon 100 bin kişi kaçmak zorunda kaldı.

Rapora göre, tüm bu mülteci dalgası içinde kendi nüfusuna oranla en fazla mülteci kabul eden ülke Lübnan oldu. Ülke nüfusunda her bin kişiye 183 mülteci düşüyor. Dünya çapında en fazla sığınmacı kabul eden ülke ise yaklaşık 3 milyon kişiyi barındıran Türkiye.