BM: Afganistan'da sivil kayıplar arttı



Raporda Taliban'ın Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü ISAF'a bağlı muharip birliklerin çekilmesinin ardından saldırılılarını artırdığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre 2013 yılında öldürülen ve yaralanan sivillerin sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 14'lük bir artış gerçekleşti.

BM kayıtlarına göre 2013 yılında 2 bin 959 sivil hayatını kaybetti, 5 bin 656 sivil ise yaralandı. Raporda hayatını kaybeden kadın ve çocukların sayısında yüzde 30'un üzerinde bir artış gerçekleştiğine dikkat çekiliyor.

2013'ün 2009 yılından bu yana en çok kadın ve çocuğun öldüğü yıl olduğu kaydedilirken, çatışmaların giderek yerleşim bölgelerine yayıldığına dikkat çekiliyor.

Kurbanların üçte birinin bomba ve diğer patlayıcılar nedeniyle öldüğü, ölen ve yaralanan sivilleri dörtte üçünün ise Taliban'ın eylemlerinin kurbanı olduğu ifade ediliyor.

BM verilerine göre Afganistan savaşında 2009 yılında bu yana yaklaşık 14 bin sivil hayatını kaybetti.