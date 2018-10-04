Blockchain Türkiye Platformu Çalışma Grupları oluşturuldu

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) hayata geçirdiği ve Türkiye’de sürdürülebilir bir blockchain ekosistemi oluşturarak, teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesini kendine misyon edinen Blockchain Türkiye Platformu’nun Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları oluşturuldu.

Türkiye Bilişim Vakfı ve Bankalararası Kart Merkezi’nin 8 Haziran’da kullanıma sunduğu Blockchain Türkiye Platformu aradan geçen zamanda, 23 Platin ve altı Altın olmak üzere toplam 29 üyeye ulaştı. Her biri Türkiye’nin önde gelen ve uluslararası etki gücüne sahip kurumsal üyeleriyle Blockchain Türkiye Platformu, Yürütme Kurulu’nun belirlendiğini ve Çalışma Grupları’nın oluşturulduğunu duyurdu.

Platformun Yürütme Kurulu Üyeleri ve Çalışma Grupları’nın bir araya geleceği ve 12 Ekim Cuma günü düzenlenecek olan özel basın buluşmasına ayrıca Blockchain Türkiye Platformu kurucu üyeleri Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko da katılacak. (Fotoğraflı)