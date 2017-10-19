Blazers'tan NBA'e tarihi başlangıç

NBA’de açılış haftasının son maçında Portland Trail Blazers deplasmanda Phoenix Suns'ı 124-76 yenerek organizasyon tarihinin en farklı sezon açılışını yaptı.
Maç sonunda 48 sayılık fark yakalayan Blazers, maçın bir bölümünde farkı 50 sayının üzerine çıkarmasına karşın son çeyrekte temposunu düşürdü.
Bundan önceki rekor, 1987'de Los Angeles Clippers'ı 139-93’lük skorla 46 sayı farkla yenen Denver Nuggets'a aitti.
Blazers‘ta Damian Lillard 27 sayı, 5 asist, 5 ribaunt yaparken; benchten gelen Pat Connaughton da 24 sayı ve 2 ribauntla oynadı.
Ev sahibi Suns‘ta Eric Bledsoe 15 sayı ve 3 asist; Devin Booker 12 sayı ve 5 ribauntla oynadı.