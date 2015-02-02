T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Blatter'ın rakipleri geri çekildi

FIFA başkanlığına beşinci kez aday olmaya hazırlanan Joseph Blatter'e karşı yarışması beklenen beş aday adayından ikisi geri çekildi.

02 Şubat 2015 20:31


29 Mayıs 2015'de yapılacak seçimlerde Blatter'in yanı sıra Ürdün Prensi Ali Bin Hüseyin, Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve Portekizli eski futbolcu Luis Figo başkanlık için yarışacak.

Ancak bu kişilerin adaylıkları, Zürih'te 9 Şubat 2015'de yapılacak görüşmelerden sonra kesinlik kazanacak.

Daha önce aday olacağını açıklayan FIFA'nın eski genel sekreter yardımcısı Fransız Jerome Champagne, beş ülkenin futbol federasyonlarının desteğinden üçünü sağlayabildiği için yarıştan çekildiğini bildirdi.

Aynı şekilde Fransız eski milli futbolcu David Ginola da adaylık için gerekli olan desteği bulamadığından aday olmayacağını açıkladı.

78 yaşındaki İsviçreli Joseph Blatter'in bir kez daha FIFA başkanlığına seçilme şansı yüksek. 2018 ve 2022 yıllarında yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası ülkelerin belirlenmesi aşamasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Avrupa'da şimşekleri üzerine çeken Blatter'e Afrika ve Asya'dan destek geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FIFAJoseph BlatterMayısBlatterPrensi Ali Bin Hüseyin Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı MichaelPraagPortekizliLuis FigoZürihFransız Jerome ChampagneFransızDavid GinolaDünya FutbolAvrupaBlatter AfrikaAsyaWelle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24