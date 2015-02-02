Blatter'ın rakipleri geri çekildi



29 Mayıs 2015'de yapılacak seçimlerde Blatter'in yanı sıra Ürdün Prensi Ali Bin Hüseyin, Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag ve Portekizli eski futbolcu Luis Figo başkanlık için yarışacak.

Ancak bu kişilerin adaylıkları, Zürih'te 9 Şubat 2015'de yapılacak görüşmelerden sonra kesinlik kazanacak.

Daha önce aday olacağını açıklayan FIFA'nın eski genel sekreter yardımcısı Fransız Jerome Champagne, beş ülkenin futbol federasyonlarının desteğinden üçünü sağlayabildiği için yarıştan çekildiğini bildirdi.

Aynı şekilde Fransız eski milli futbolcu David Ginola da adaylık için gerekli olan desteği bulamadığından aday olmayacağını açıkladı.

78 yaşındaki İsviçreli Joseph Blatter'in bir kez daha FIFA başkanlığına seçilme şansı yüksek. 2018 ve 2022 yıllarında yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası ülkelerin belirlenmesi aşamasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Avrupa'da şimşekleri üzerine çeken Blatter'e Afrika ve Asya'dan destek geliyor.