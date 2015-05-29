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Deutsche Welle

Blatter'e destek azalıyor

FIFA yöneticilerine yönelik yolsuzluk operasyonun gölgesinde bugün başkanlık seçimleri yapılıyor. Blatter'e destek giderek azalıyor.

29 Mayıs 2015 13:16


ABD, Kanada ve Avustralya futbol federasyonları, bazı FIFA yöneticilerine yönelik yolsuzluk operasyonunun ardından, Blatter'in rakibi Ürdün Prensi Ali Bin El Hüseyni'yi destekleme kararı aldı. ABD Futbol Federasyonu Başkanı Sunil Gulati, bugünkü seçim öncesinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'ABD Futbol Federasyonu Prens Ali için oy kullanacak' dedi.

Kanada Futbol Federasyonu Başkanı Victor Montagliani de açıklamasında, 'Yaptığımız görüşme sonrasında Prens Ali'yi destekleme kararı aldık. Hali hazırdaki FIFA yönetimini desteklememiz mümkün değil' dedi. Uzun yıllar Blatter'e destek sunan Avustralya da benzer bir karar aldı. Zürih'teki seçimlerde Asya Konfederasyonu'nun yanı sıra Afrika Futbol Federasyonları Blatter'i destekleyeceklerini duyurdular.

BM rahatsız

BM de FIFA yöneticilerine yönelik yolsuzluk operasyonundan rahatsız. BM Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, "FIFA ile yaptığımız işbirliği nedeniyle olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ancak bu işbirliğinin temelden gözden geçirilmesi için henüz erken" dedi. BM ve FIFA 1999 yılından bu yana sağlık, cinsiyet eşitliği ve çocukların korunması gibi alanlardaki proje ve inisiyafitlerde işbirliği yapıyor.

FIFA'nın önemli sponsorlarından Hyundai-Kia'dan yapılan açıklamada ise şirketin gelişmeler nedeniyle 'çok kaygılı' olduğu vurgulandı. Güney Koreli şirket, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. FIFA'nın diğer sponsorları Adidas, Visa, Coca-Cola, Budweiser ve McDonald's da kaygılarını dile getiren açıklamalar yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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