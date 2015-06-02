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Deutsche Welle

Blatter'den sürpriz istifa

FIFA başkanlığına hafta sonu beşinci kez seçilen Sepp Blatter, görevinden istifa etti.

02 Haziran 2015 23:40


Yolsuzluk skandalı ile sarsılan FIFA'da sular durulmuyor. Eleştiri oklarının hedefindeki 79 yaşındaki FİFA Başkanı Sepp Blatter, görevinden istifa etti. Blatter, sürpriz kararını İsviçre'nin Zürih kentindeki FİFA'nın merkezinde düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

FIFA'nın mümkün olan en kısa süre içinde yeni bir seçim organize edeceğini söyleyen Blatter, en iyi adayları bulmak için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı. FIFA'da skandalın neden olan karışıklıkların henüz sona ermediğini belirten Blatter, FIFA'nın reformdan geçirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Blatter basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

Ürdün Prensi geri çekilmişti

Blatter, cuma günü yapılan başkanlık seçiminde beşinci kez aynı göreve getirilmişti. Seçimin ilk turunda adaylardan hiçbiri yeterli çoğunluğu sağlayamamış, ancak Ürdün Prensi Ali Bin El Hüseyin adaylıktan çekilince Blatter otomatik olarak başkan olmuştu.

FIFA'da patlak veren yolsuzluk skandalı nedeniyle geçen hafta çok sayıda üst düzey yönetici tutuklanmıştı. Yapılan yolsuzluklardan haberdar olmadığını ve herkesi denetleyemeyeceğini söyleyen Blatter, istifa çağrılarını geri çevirmişti. Blatter, 1998 yılından beri FİFA'nın başkanlığını sürdürüyordu.

FIFA başkanlığını yeni başkan seçilinceye kadar Denetleme Komisyonu Başkanı Domenico Scala'nın üstleneceği bildirildi. Yeni başkanlık seçiminin ise Aralık ile önümüzdeki yılın Mart ayı arasında yapılacağı tahmen ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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