Blatter ve Platini'ye 'dolandırıcılık' suçlaması

İsviçre'de savcılar, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini'ye 'dolandırıcılık' suçlaması yöneltti, hakkında iddianame hazırladı.

Blatter’in FIFA başkanı olduğu dönemde UEFA başkanı olan Michel Platini’ye, hiçbir hukuki dayanak olmadan 2 milyon dolarlık ödeme yaptığı ortaya çıkmış, FIFA Etik Kurulu iki ismi de futboldan men etmişti.

Son 6 yıldır devam eden soruşturma neticesinde yapılan açıklamanın ardından Bellinzona'daki Federal Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak ikiliye 'dolandırıcılık' ve diğer başlıklarda suçlamalar yöneltildi.

"Ödeme FIFA'nın varlıklarına zarar verdi ve Platini'yi yasadışı bir şekilde zenginleştirdi"

Federal savcılar, "Ödeme FIFA'nın varlıklarına zarar verdi ve Platini'yi yasadışı bir şekilde zenginleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Eylül 2015'te patlak veren davada dönemin FIFA Başkanı Blatter normal süresi sona ermeden görevden alınmış ve dönemin UEFA Başkanı Platini'nin FIFA başkanlığı hayalleri de sona ermişti.