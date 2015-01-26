T24 LogoT24 Logo
Spor
Deutsche Welle

Blatter UEFA'ya kızgın

FIFA Başkanı Joseph Blatter 78 yaşında altıncı kez FIFA başkanı seçilmek için istiyor. Ancak Blatter, UEFA'nın seçilmesinin önüne engel çıkardığını düşünüyor.

26 Ocak 2015 21:51


FIFA Başkanı Joseph Blatter, UEFA'yı korkaklıkla suçladı. ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna konuşan Blatter, FIFA başkanlık seçimine dört ay kala, yeniden aday olmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini ileri sürerek “Benden kurtulmak istiyorlar” dedi.

UEFA'da kendine karşı oluşan muhalefetin Nyon'dan geldiğini ifade eden Blatter, “Kendi içlerinden bir aday çıkaramıyorlar” diye konuştu.

Beşinci dönemini geride bırakırken, yeniden seçilmek için yoğun çaba harcayan 78 yaşındaki Blatter, “Ben henüz misyonumu tamamlamadım. 2011'de reform sürecine girdik. Bu süreç daha sonuçlanmadı. Dört yıl daha görevimi sürdürmek istiyorum. Böylece reform sürecini tamamlamış olurum. Bu yolla da futbolun sadece spordan ibaret olmadığını da kanıtlamış olurum” dedi.

Güçlü rakipleri var

Blatter'in yanı sıra FİFA Başkan Vekili Katar Prensi Ali Bin Hüseyin, FIFA temsilcisi Jerome Champagne, eski Fransız milli futbolcu David Ginola ve Hollandalı oyuncu danışmanı Mino Raiola 29 Mayıs'ta Zürih'te yapılacak seçimlerde aday olacaklarını açıkladı.

FİFA aday listesinin 7 ya da 8 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Adaylığın onaylanması için başvuruyu yapanın en az beş FIFA üyesi kulübün desteğini alması gerekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FIFA Başkanı Joseph BlatterFIFABlatter UEFABaşkanı Joseph Blatter UEFACNNBlatter FIFANyonBlatterFİFA Başkan Vekili Katar Prensi Ali Bin Hüseyin FIFAJerome ChampagneFransızDavid GinolaHollandalıMino RaiolaMayıs Zürih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24