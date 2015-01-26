Blatter UEFA'ya kızgın



FIFA Başkanı Joseph Blatter, UEFA'yı korkaklıkla suçladı. ABD'li yayın kuruluşu CNN televizyonuna konuşan Blatter, FIFA başkanlık seçimine dört ay kala, yeniden aday olmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini ileri sürerek “Benden kurtulmak istiyorlar” dedi.

UEFA'da kendine karşı oluşan muhalefetin Nyon'dan geldiğini ifade eden Blatter, “Kendi içlerinden bir aday çıkaramıyorlar” diye konuştu.

Beşinci dönemini geride bırakırken, yeniden seçilmek için yoğun çaba harcayan 78 yaşındaki Blatter, “Ben henüz misyonumu tamamlamadım. 2011'de reform sürecine girdik. Bu süreç daha sonuçlanmadı. Dört yıl daha görevimi sürdürmek istiyorum. Böylece reform sürecini tamamlamış olurum. Bu yolla da futbolun sadece spordan ibaret olmadığını da kanıtlamış olurum” dedi.

Güçlü rakipleri var

Blatter'in yanı sıra FİFA Başkan Vekili Katar Prensi Ali Bin Hüseyin, FIFA temsilcisi Jerome Champagne, eski Fransız milli futbolcu David Ginola ve Hollandalı oyuncu danışmanı Mino Raiola 29 Mayıs'ta Zürih'te yapılacak seçimlerde aday olacaklarını açıkladı.

FİFA aday listesinin 7 ya da 8 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. Adaylığın onaylanması için başvuruyu yapanın en az beş FIFA üyesi kulübün desteğini alması gerekiyor.