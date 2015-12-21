Blatter temyize başvuracak



Dünya Futbol Federasyonları Birliği FİFA Etik Komisyonunun karar dairesi FİFA Başkanı Sepp Blatter ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA Başkanı Michel Platini’ye sekiz yıl görevden men cezası verdi. Alman hakim Hans-Joachim Ecmert başkanlığındaki ceza dairesi, 2011 yılında Blatter tarafından UEFA başkanına FİFA bütçesinden 2 milyon İsviçre Frangı ödenmesinin hukuka aykırılığına hükmetmiş oldu.

FİFA Etik Komisyonu’nun karar gerekçesinde ödemenin hiçbir hukuki dayanağı olmadığı belirtildi. Rüşvetçilik ve yolsuzluk suçlamalarını geçersiz sayan komisyon ‘çıkar kesişmesi’ bulunduğuna ve birlik bünyesindeki armağan ve diğer avantaj bağışını yasaklayan maddenin ihlal edildiğine kanaat getirdi. Kararda Blatter ve Platini’nin FİFA’ya bağlılık ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandıklarına da yer verildi.

"Mücadele edeceğim"

Etik komisyonu ayrıca Blatter’i 50 bin, Platini’yi ise 80 bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırdı. Blatter ve Platini’nin ömür boyu futbol politikasından men edilmesi istenmişti. Ancak bugün açıklanan ceza, Uluslararası Spor Mahkemesi ya da İsviçre Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmadığı takdirde, iki futbol yöneticisinin kariyerlerinin sona ermesi anlamına geliyor. Blatter ve Platini beklenen ceza kararını temyiz edeceklerini duyurmuşlardı. İsviçre savcılığının hakkında ceza davası açtığı Sepp Blatter etik komisyon kararının açıklanmasından sonra ‘kendisi ve FİFA için mücadele edeceğini' söyledi. Blatter 2011 yılında Platini'ye 2 milyon Frank ödenmesinin İsviçre yasalarına uygun olduğunu iddia etti ve ceza kararını ‘yüz karası' olarak niteledi. Görevi askıya alınan FİFA başkanı “daha her şey bitmedi”, dedi.

Michel Platini, 26 Şubat 2016’daki FİFA başkanlık seçiminin favorisi olarak kabul edilmekteydi. Skandalın patlak vermesinden sonra birçok federasyon Platini’yi desteklemeyeceğini duyurmuştu. UEFA başkanlığa genel sekreteri Gianni Infantino’yu aday gösterdi. Avrupa futbol federasyonlarına da yeni bir başkan bulunması gerekecek.