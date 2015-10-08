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Deutsche Welle

Blatter ile Platini’ye hak mahrumiyeti cezası

FIFA Etik Kurulu, yolsuzluk yaptıkları iddia edilen FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini ve FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'nin yetkilerini ilk etapta 90 gün askıya aldı.

08 Ekim 2015 19:28


Karara gerekçe olarak Etik Kurulu'nun yürüttüğü soruşturmalar ve bu kapsamda Dünya Kupası televizyon hakları sözleşmeleri gösterildi. Kurul, 79 yaşındaki Sepp Blatter'in FIFA'nın etik anlayışına aykırı davranışları nedeniyle bu kararı aldığını da duyurdu.

Ayrıca FIFA Başkan Yardımcısı ve UEFA Başkanı Michel Platini'nin ve FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'nin de 90 gün boyunca görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Bu arada eski FIFA Başkan Yardımcısı Chung Mong-Joon da 6 yıl futboldan men cezası alırken, 100 bin İsviçre frangı para cezasına da çarptırıldı.

Platini'nin FIFA Başkanı olması zorlaşıyor

İsviçre Başsavcılığı 1998 yılından bu yana FIFA başkanı olan Blatter hakkında geçen eylül ayında ceza davası açmış, İsviçre Savcılığı da Blatter hakkında 'yolsuzluk' ve 'zimmetine para geçirme' iddiasıyla soruşturma açarak ifadesini almış ve ofisinde arama yapmıştı.

FIFA yönetmeliklerine göre FIFA Başkan yardımcısı Kamerunlu Issa Hayatou geçici olarak Blatter'in görevlerini üstlenecek. Platini de Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ndeki görevini 90 günlüğüne bırakacak.

FIFA’nın yeni başkanının belirleneceği olağanüstü seçim kongresi 26 Şubat 2016’da yapılacak. UEFA Başkanı Michel Platini de başkan adayları arasında yer alıyor. Etik Kurulu'nun kararının daha önceden istifasını sunan Blatter için çok fazla bir şey ifade etmediği, ancak 2016'daki seçimlerde FIFA başkanı olmak için adı geçen Platini açısından önemli olduğu yorumları yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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