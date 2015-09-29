Blatter görevinde kalmak istiyor



İsviçre Başsavcılığı'nın hakkında cezai soruşturma başlattığı Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Joseph Blatter görevinde kalmak istediğini açıkladı.

Blatter'in ABD'li avukatı Richard Cullen yaptığı açıklamada, “Başkan Blatter FIFA personeliyle konuştu ve onları bilgilendirdi. Yetkili makamlarla işbirliği yaptığını, yasadışı ya da izin verilmeyen hiçbir şey yapmadığını yineledi ve FIFA Başkanı olarak kalacağını açıkladı” ifadeleri kullanıldı.

“Güveni kötüye kullanma şüphesi”

İsviçre'de yolsuzluk ve zimmetine para geçirmek iddialarıyla ilgili FIFA Başkanı Joseph Sepp Blatter hakkında soruşturma başlatılmıştı.

FIFA ve başkanı Blatter rüşvet ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle aylardır manşetlerden inmiyor. Blatter, 26 Şubat'ta yapılacak FIFA Kongresi'ne kadar görevinin başında kalmak istiyor.

UEFA Başkanı Michel Platini de kısa bir süre önce kendisine FIFA'nın ödediği belirtilen 2 milyon İsviçre Frankı ile ilgili bir açıklama yapmış ve yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylemişti. Platini, ifade vermek için FIFA Etik Komitesi'ne başvurduğunu açıkladı.

UEFA Başkanı, “2011'de kendisine ödenen paranın FIFA ile yaptığı sözleşme uyarınca ve görevi karşılığı ödendiğini” söylemişti.