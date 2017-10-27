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Spor

Blake Griffin’den Clippers’a hayat öpücüğü

Griffin’in son saniye basketiyle Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers’ı 104-103 mağlup etti

27 Ekim 2017 13:00

Sezona iyi başlayan iki takımın mücadelesinde Los Angeles Clippers ve Portland Trail Blazers karşı karşıya gelirken konuk ekip Blake Griffin‘in son saniye üçlüğüyle maçı 104-103 kazandı.

Clippers maça hızlı başlayan taraf olurken, özellikle ilk devrede oyunu domine etti ve soyunma odasına 62-53’lük skorla önde girdi. Üçüncü çeyrekte kontrolü ele alan Blazers, taraftarının da desteğiyle son çeyreğe girilirken farkı 1’e çekti.

Son çeyrekte öne geçen taraf sürekli değişirken, Blazers son saniyelere 103-101 önde girdi. Maçın ve Clippers’ın son hücum oyununda Blake Griffin son saniyede 3 sayı çizgisinin gerisinden sayı yaparak, takımının salondan 104-103 galip ayrılmasını sağladı.

Clippers‘ta Blake Griffin 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asist yaparken, DeAndre Jordan 7 sayı, 18 ribaunt, 3 blok, Danilo Gallinari 16 sayı 3 ribaunt, Patrick Beverley 13 sayı, 7 ribaunt, Austin Rivers 16 sayı ve benchten gelen Lou Williams 13 sayı yaptı.

Blazers‘da Damian Lillard 25 sayı, 6 asistle oynarken, CJ McCollum 23 sayı, 4 asist, 5 ribaunt, Jusuf Nurkic 12 sayı, 8 ribaunt, Maurice Harkless 13 sayı, 4 ribaunt ve Al-Farouq Aminu 19 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma yaptı.

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