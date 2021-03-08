Blake Griffin, Brooklyn Nets ile anlaştı

Serbest oyuncu Blake Griffin’in sezonun geri kalanı için Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets ile anlaşmayı kabul ettiği iddia edildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, Nets’in Griffin’i kadrosuna katmak için veteran minimum sözleşme haklarından birini kullandığı ifade edildi.

Kariyerinde altı kez All-Star seöilmiş olan Griffin, geçen Cuma günü Detroit Pistons ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Pistons, geleceği için çeşitli seçenekleri araştırırken kendisini rotasyondan çıkardığı için, bı süreçte Blake 10 maç kaçırmıştı.

Griffin bu sezon oynadığı 20 maçta %31.5 üçlük ve %36.5 şut isabetiyle 12.3 sayı, 5.2 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalıyor ve 11 sezon boyunca oynadığı 642 NBA maçında ise 21.4 sayı, 8.7 ribaund ve 4.4 asistlik kariyer ortalamalarına sahip.

31 yaşındaki oyuncuyla LA Clippers, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Boston Celtics, Golden State Warriors ve Portland Trail Blazers’ın da ilgilendiği iddia edilmişti.