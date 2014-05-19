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Spor
Deutsche Welle

'Black Jack' hayatını kaybetti

Üç kez Formula 1 şampiyonu olan Sir Jack Brabham 88 yaşında öldü. Avustralyalı efsane ardında, motor sporlarının en sıradışı kariyerlerinden birini bıraktı.

19 Mayıs 2014 21:34


Jack Brabham Formula 1'de tarih yazarken hem küfrediyor, hem de Florida’nın kızgın güneşi altında terliyordu. Zira 12 Aralık 1959’da yapılan ABD Grand Prix’sinde finiş çizgisine 800 metre kala arabasının benzini biten sürücü, 435 kilo ağırlığındaki taşıtını iterek klasmandaki yerini koruyor ve Formula 1’de sezonu şampiyonlukla bitiren ilk Avustralyalı unvanını alıyordu.

1955′te Cooper ile Formula 1‘e giren ve hem 1959'da, hem de 1960'ta Cooper ile şampiyonluğa uzanan Brabham, daha sonra kendi takımını kurdu. 1966'da ise kendi geliştirdiği arabasıyla üçüncü kez sezonu şampiyonlukla kapatarak, bunu başaran ilk ve tek sürücü oldu.

İlk asil Formula 1 pilotu

Katıldığı 126 yarıştan 14‘ünü kazanan Brabham, 1979 yılında da Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Sir unvanıyla onurlandırılan ilk Formula 1 pilotu olmuştu.

Ailesinden yapılan açıklamada, Formula 1′in efsanevi pilotlarından Brabham’ın bu sabah evinde öldüğü duyuruldu. Siyah saçları nedeniyle "Black Jack“ takma adıyla anılan Brabham'in ölümü motor sporları dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Şu anda puan sıralamasında birinci olan Lewis Hamilton, “Ne kadar inanılmaz bir sürücü ve insan” şeklinde tweet atarken, McLaren'in patronu Ron Dennis, "Başarılı sporcuları tarif ederken efsane kelimesi sıkça kullanılır ama genelde bu biraz abartılı olur. Fakat Sir Jack Brabham söz konusu olunca bu tamamıyla haklı bir tanımlama“ ifadesini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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