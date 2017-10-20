Bitlis'te yaşlılara 2 öğün sıcak yemek

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Belediyesi, yardıma muhtaç ve kendi yemeğini yapamayan yaşlılar için günlük 2 öğün sıcak yemek dağıtıyor. Bitlis Öğretmenevi’nde hazırlanarak, kaplara konulan yemekler, belediye görevlileri tarafından araçlarla yaşlıların evlerine götürülüyor.

Bitlis Belediyesi, kentte yaşayan yaşlılar için yemek çalışması başlattı. Belediye, Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı\'nın belirlediği ve kendi yemeğini yapamayacak durumda olan yaşlılara her gün 2 öğün yemek dağıtıyor. Bitlis Öğretmenevi\'nde hazırlanan 3 çeşit yemek ile ekmekler, belediyenin belirlediği ekipler tarafından yaşlıların evlerine kadar götürülüyor. Maddi durumları kötü olan ve yemek yapamayacak durumda olan yaşlılar, bu uygulamanın kendilerini mutlu ettiğini belirtirken, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yardıma muhtaç ailelere özellikle de yaşlılara yardım etmenin, devletin görevi olduğunu söyledi. Şefkat eli uzatırken, kendilerinin de büyük mutluluk yaşadığını belirten Ustaoğlu, mahalleleri dolaşarak, yardıma muhtaç yaşlıları belirlediklerini dile getirdi. Vali Ustaoğlu, şöyle konuştu:

\"Bitlis Belediyesi olarak sadece 60 yaş üzeri değil, evde kendi başına yemeğini yapmakta zorlanan gerek aile olarak, gerekse tek başına yaşayan vatandaşlarımızın tespitini yaptık. Gıda yardımı yapsak bile bazı yaşlılarımızın yemek yapamayacak durumda olduğunu belirledik. Bunun üzerine de bu ailelerimizin sıcak yemeğini belediye hizmetiyle karşılamaya karar verdik. Gıda verin ben kendi ihtiyacımı karşılarım diyen ailelerimize de gıda yardımı yapmayı sürdürüyoruz. Özellikle sıcak yemek talebinde bulunan ailelerimiz için de tüm mahallelerimizde arkadaşlarımız saha taramalarını yaptılar. Rakam çok yüksek çıkmadı. Ama bizim için bir kişi bile olsa bizim devlet olarak görevimiz memleketimizin en ücra köşesinde bile olsa o şefkat elini, o merhamet elini uzatmaktır. \"

Yaptıkları yardımlarda çok hassas davrandıklarının da altını çizen ​Vali Ustaoğlu, \"Burada ilin valisi, devletimizin temsilcisi olarak bir tane vatandaşımız aç kalırsa bunun bizim açımızdan vebali ve sorumluluğu büyüktür. Belki ulaşamadığımız, farkına varamadığımız ailelerimiz olabilir. Bunların da muhakkak herhangi bir vesileyle bize ulaşarak, böyle bir imkandan istifade etmelerini arzu ediyoruz. Burada devletimiz açısından en önemli görev, toplumumuzun çaresiz kalmış vatandaşlarımızın işiten kulağı, gören gözü ve onların konuşan dili olmaktır. Biz bunu kendimize temek esas edindik. Devletimiz güçlü, devletimiz bize her türlü imkanı sunuyor. Bizim burada yapacağımız iş devletimizin sunduğu bu imkanları vatandaşlarımıza layığıyla sunmaktır\" diye konuştu.



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