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Bitlis'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Merkez, Hizan ve Tatvan ilçelerinde, polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı

16 Mart 2018 00:25

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS Merkez, Hizan ve Tatvan ilçelerinde, polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bitlis Valiliği, Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bitlis Merkez, Hizan ve Tatvan ilçelerinde PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"PKK/KCK terör örgütü milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak,  suçlaması ile 15 Mart 2018 tarihinde 5 şahıs ve adrese yönelik Bitlis ili Merkez, Tatvan ve Hizan ile ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; A.B., B.A., N.Y., F.G., E.G, isimli 5 şahıs yakalanmıştır. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ve fotoğraflar ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir.\"

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