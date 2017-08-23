Bitlis'te PKK operasyonu; 2 gözaltı

BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de aranıyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında dün Hizan ilçesine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme suçlarından 2 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin arandığı belirtilen operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise dijital malzeme ele geçirildiği açıklandı.



