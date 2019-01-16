Bitlis'te eksi 10 derecede kayaklı koşu yarışması

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS\'te düzenlenen Türkiye Kayaklı Koşu Ligi yarışmalarında 17 kentten 420 sporcu, eksi 10 derece soğukta yarışıyor.

Bitlis-Tatvan Karayolu üzerinde bulunan Elaman Hanı Kayak Pisti\'nde gerçekleştirilen kayaklı koşu yarışmasına, Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, çeşitli kentlerden gelen sporcu ve yöneticiler katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Refik Avşar, Federasyon Başkanı Ali Oto\'nun da kente gelip yarışmaları izleyeceğini söyledi. Avşar, \"Federasyonumuzun takviminde yer alan Türkiye Kayaklı Koşu Ligi müsabakalarına, 17 kentten 420 sporcu ve 100’ün üzerinde yönetici ile antrenör katıldı. Çok güzel bir organizasyon. Pist çok elverişli. Türkiye’nin değişik illerinden gelen sporcular, burada 2 gün boyunca yarışacaklar. Yarın da madalya töreni düzenleyeceğiz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmacılara başarılar diliyorum\" dedi.

\'BİTLİS İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON\'

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ise, organizasyonun önemine işaret ederek, \"Bitlis, kayak sporu için en elverişli kentlerden biri. Burada birçok kayak tesisi var. Bugün burada sporcu, yönetici ve antrenör olmak üzere 700 civarında misafirimizi ağırlıyoruz. Sporcularımız ve misafirlerimizin başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçları giderilmiştir. Arzumuz, bu tür yarışmaların artarak Bitlis\'te yapılması. Bu etabın burada yapılmasına katkı sunan federasyonumuza da teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Türkiye\'nin 17 ilinden 420 sporcunun katıldığı kayaklı koşu yarışmaları büyükler, U20, 218, U16, U14, U13 VE U12 kategorilerinde gerçekleştirilecek. Yarışmanın ilk gününde klasik teknik müsabakaları, ikinci gününde ise serbest teknik müsabakaları yapılacak.

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