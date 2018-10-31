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Yaşam

Bitlis'te 9 mezrada sokağa çıkma yasağı

Hizan'daki 9 mezrada her gün 18.00-07.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi

31 Ekim 2018 01:21

Bitlis'in Hizan ilçesindeki 9 mezrada, ikinci bir emre  kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 9 mezrada bugün saat 18.00'den itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan ilçesi sınırlarındaki Gayda köyüne bağlı Arpalı, Bağışlı,  Ağaçlı ve Recepli, Üçdirek, Küplü ve Kanıgölü mezraları, Akşar köyünün  Aşağıkılavuz ve Yukarıkılavuz mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü  mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için  5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün saat 18.00'den  itibaren her gün 18.00-07.00 saatleri arasında (öğrenim görmekte olan  öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre  kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

 

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