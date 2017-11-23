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Bitlis’te 3.7 büyüklüğünde deprem

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’te bugün saat 02:29’da Richter  ölçeğine göre, 3

23 Kasım 2017 08:53

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’te bugün saat 02:29’da Richter  ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bitlis olan 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 02:29’da yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldi. Bitlis merkez ve Tatvan İlçesi\'nde depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandille Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdiği Küllüce köyündeki depremin 3.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
 

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