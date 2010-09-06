-BİTLİSLİ ATLET DÜNYA İKİNCİSİ OLDU BİTLİS (A.A) - 06.09.2010 - Slovenya'nın Kamnik kentinde düzenlenen 26. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde 8 bin 500 metrede mücadele eden Bitlisli milli atlet Rıdvan Bozkurt, dünya ikincisi oldu. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Güven, yaptığı açıklamada, Bozkurt'un ilk defa katıldığı bir şampiyonada dünya ikincisi olduğunu ve takım halinde Türkiye'nin birinci olduğunu söyledi. Bitlisli sporcuların Türk bayrağını göndere çekmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Güven, şöyle konuştu: ''Milli sporcumuz Rıdvan Bozkurt, ilk defa katıldığı şampiyonada dünya ikinci oldu. Kendisini kutluyorum ve başarıların devamını diliyorum. Bu sporcumuz ilk defa milli oldu. Şampiyonaya katılan diğer sporcumuz Sönmez Dağ ise 21'inci oldu. Şampiyonada Türkiye takım halinde birinci oldu. Bu sporcumuzun güzel derece alması bizi sevindirdi. Sporcularımız ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyor.'' Dünya Dağ Krosu Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Başoğlu ise genç erkekler kategorisinde Rıdvan Bozkurt'un 8 bin 500 metrede iyi bir performans sergileyerek, dünya ikincisi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Sporcumuzu kutluyorum. Gençler kategorisinde toplam 86 sporcu 8 bin 500 metrede mücadele etti. Bozkurt, iyi bir performans sergileyerek, dünya ikincisi oldu. Bu sporcumuz ilk defa bir şampiyonaya katıldı ve dereceye girdi. Bitlis'teki sporcularımız katıldıkları organizasyonlarda güzel başarılar elde ediyor. Bu başarıların elde edilmesinde antrenörlerimiz de büyük fedakarlık gösteriyor.'' Başoğlu, şampiyonada büyük erkeklerde 161, büyük bayanlarda 92, genç erkeklerde 86, genç bayanlarda ise 60 sporcunun mücadele ettiğini sözlerine ekledi.