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Bitlis'e şehit ateşi düştü

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- İSTUNBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (49), Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi

26 Kasım 2018 22:52

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- İSTUNBUL\'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan\'ın (49), Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
İstanbul Sancaktepe\'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan\'ın şehit olduğu haberi, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budakaltı Köyünde oturan ailesine iletildi. 5 kızkardeşi bulunan Şahin Aslan\'ın şehadet haberini alan Aslan ailesi, büyük acı yaşadı. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Şahin Aslan\'ın babası Adem Aslan\'ın da emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Baba Adem Aslan ve aile fertleri, acı haberin ardından İstanbul\'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Aslan\'ın yarın memleketi Bitlis\'in Güroymak ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, Budakaltı Köyü\'nde toprağa verileceği bildirildi.

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