Bitlis ve Çukurca'da okullara kar tatili

Özcan ÇİRİŞ-Serdar KARA/BİTLİS-ÇUKURCA, (Hakkari), (DHA)- BİTLİS il merkezi ile Adilcevaz, Tatvan ve Hakkari\'nin Çukurca ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, eğitime yarın için ara verildi.

Bitlis ve çevresinde bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etikiledi. Kar yağışının bugün ve yarın etkili olcağını belirtilmesi üzerine de Bitlis Valiliği, akşam saatlerinde açıklama yaparak, Bitlis il merkezi ile Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edileceğini duyurdu.

Kar yağışını etkili olduğu Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde de okulların yarın için tatil edildiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kar yağışının süreceğini söyledi.