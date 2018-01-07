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Ekonomi

Bitcoin ne kadar oldu?

Bitcoin, 12 bin dolara kadar gerilemişti

07 Ocak 2018 17:56

Kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimi olan Bitcoin, 17 bin dolar seviyesine ulaştı. 

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının hacmi dalgalı seyrini sürdürüyor.

2017’nin son günlerinde 12 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin 17 bin 082 dolardan işlem görüyor.  Bitcoin toplam 1,384 adet kripto paranın oluşturduğu ve hacmi 769 milyar dolara ulaşan piyasanın yüzde 33.7’sini oluşturuyor.

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