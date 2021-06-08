Bitcoin'de sert düşüş: 32 bin dolara geriledi

Kripto para piyasalarına gelen genel satış dalgasının etkisiyle, en büyük hacimli birim Bitcoin 32 bin 400 dolar düzeyine kadar inerken, toplam piyasa hacmi de 1.49 trilyon dolar ile yeniden 1.5 trilyon doların altına geriledi.



Son 24 saat içinde 32 bin 494.12 ve 36 bin 744.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 9.98 düşüşle 32 bin 812.40 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 10.50 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 615 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2 bin 437.76 ve 2 bin 845.19 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 10.42 düşüşle 2 bin 486.27 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 5.30 ve piyasa hacmi de yaklaşık 35 milyar dolarlık düşüşle 289 milyar dolar düzeyindeydi.



Kripto para piyasalarında, hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselyen Tether de, 0.99 ve 1.00 dolar aralığında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.04 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.02 ve piyasa hacmi de değişmeyerek 62 milyar dolar düzeyindeydi.



Piyasalarda satış ağırlıklı hareketlerin etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 95 birimin değeri son 24 saatte düşerken, düşenlerden sekiz birim de ilk 10 birim arasındaydı.



Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 490 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;



- 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,



- 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,



- 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,



- 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Toplam 10,316 kripto para biriminin işlem gördüğü 384 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.3'ünü Bitcoin, yüzde 19.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 108 milyar dolar düzeyindeydi. (DHA)