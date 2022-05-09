Bitcoin'de rekor düşüş

Fed'in 50 baz puanlık politika faiz artırımı sonrası kripto para birimi Bitcoin, Ocak ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin, 23 Ocak'tan bu yana ilk kez 35 bin doların altına düştü. Bitcoin şu an düne göre yaklaşık yüzde 2'lik bir düşüşle 33,560 seviyesinde işlem görüyor.

Ethereum yüzde 4.16 değer kaybetti. Ethereum'un fiyatı 2.457,71 dolar olurken piyasa değeri 296.755.806.339 dolar oldu.

Dogecoin yüzde 3,67 değer kaybederek 0,12164 dolar oldu. Dogecoin'in piyasa fiyatı ise 16.126.336.933 dolar.