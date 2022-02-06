Bitcoin'de kritik seviye aşıldı

Kasım ayında gördüğü 68 bin dolarlık zirvesinin ardından düşüş trendine giren Bitcoin 40 bin dolarlık kritik seviyeyi aştı.

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda ABD'de teknoloji hisselerinde yaşanan sert değer kayıplarının ve Fed'in parasal sıkılaşma sinyallerinin etkisiyle 33 bin dolar seviyelerinin altını görmüştü. Toparlanma eğilimine giren Bitcoin kritik eşik kabul edilen 40 bin doları aşarak 41 bin 500 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Ethereum ise yeniden 3 bin dolar seviyesinden fiyatlanıyor.

Alt coinler de ise toparlanma daha sınırlı seyrederken ripple 0,66 dolar, ADA 1,12 dolar, SOL 114 dolardan el değiştiriyor.

Diğer yandan Fed'in parasal sıkılaşma riski halen devam ederken, Fed Başkanı Jerome Powell, son FOMC toplantısında faizleri mart ayında arttırma düşüncelerinin olduğunu dile getirmişti.