Bitcoin, 60 bin dolar sınırında

Kripto para borsasında yükseliş trendi devam ederken, bitcoin 60 bin dolar sınırına dayanarak 59 bin 800 doların üzerinde seyrediyor.

Bitcoin, böylece 6 ay aradan sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.

Yükselişte Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlığı bulunan fonlara ilişkin uyarı metni etkili oldu. Onay bekleyen 40 civarında kripto para ETF'si piyasa tarafından olumlu algılandı.

Bitcoin'deki yükseliş alt coinlerde etkisi çok olmazken; ripple 1,11 dolar, ADA 2,16 dolardan işlem görüyor. Diğer alt coinlerde ise; litecoin 180 dolardan, SOL ise 158 dolardan işlem görüyor.