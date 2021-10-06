Bitcoin 55 bin dolara dayandı

Kripto para borsasında yükseliş devam ediyor. Dün 3 ayın ardından 50 bin doların üzerini gören Bitcoin yüzde 8'den fazla değer kazancıyla 55 bin dolara dayandı.

Yükselişte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in kripto paraları yasaklamak gibi bir düşünceleri olmadığını belirtmesi etkili oldu.

Bitcoin 54.400 doların üzerinde seyrederken, ethereum da 3 bin 500 doların üzerinde dalgalanıyor.

Alt coinlerde ise yükseliş şuan için çok fazla etkili olmazken; ripple 1.07 dolar, ADA 2,21 dolardan işlem görüyor.

Diğer alt coinlerde ise; litecoin 180 dolar, SOL 160 dolar civarında seyrediyor.