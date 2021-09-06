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Ekonomi

Bitcoin 51 bin doları aştı

Bitcoin, kritik seviye olarak belirlenen 51 bin dolar seviyesini aştı

06 Eylül 2021 13:34

Yükseliş trendine giren Bitcoin kritik seviye olarak belirtilen 51 bin doları da aştı.

Bitcoin yüzde 4'e yakın değer kazanarak 51 bin 760 dolar seviyesinden işlem görürken, kripto para borsasındaki 2. büyük para birimi ethereum da 4 bin dolara dayandı. 

Ethereum 3 bin 950 dolar seviyesinin biraz üstünde değerlenirken, binance coin (BNB) de 500 doları aşarak, 504 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yükseliş alt coinlerde de etkili olurken; ripple 1,38 dolardan, ADA 2,90 dolardan işlem görüyor. Litecoin 230 dolarken, SOL ise 144 dolar seviyesinde.

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