Bitcoin 50 bin doları aştı

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin bu sabah 50 bin doları aşarak, 50 bin 120 dolara yükseldi. Pek çok analist 50 bin dolar seviyesini Bitcoin için önemli bir direnç seviyesi olarak görüyordu.

Nisan ayından bu yana girdiği düşüş trendinden yavaş yavaş yukarı yönlü olarak yükselen kripto para borsasında diğer para birimlerinde de yükseliş gözlemleniyor.

Ethereum, 3 bin 325 dolar seviyesinde işlem görürken binance coin 479 dolar seviyesine yükseldi.

Alt coinlerde ise ripple 1,23 dolar civarında işlem görüyor. Litecoin 188 dolarken, ADA 2,80 dolar ve SOL 73 dolardan işlem görüyor.